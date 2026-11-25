Государственное агентство по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджана завершило расследование в отношении компании PDD Holdings, владеющей платформой электронной коммерции Temu, по признакам нарушения конкурентного законодательства.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, расследование проводилось по признакам злоупотребления доминирующим положением путем реализации ценовой политики, ограничивающей конкуренцию, а также нарушения требований статей 16.2.1, 16.2.7 и 16.2.8 Кодекса о конкуренции.

По результатам расследования были выявлены факты и признаки нарушения конкурентного законодательства. В связи с этим принято решение о создании конкурентной комиссии для рассмотрения вопроса о возбуждении дела по факту нарушения конкурентного законодательства.

В настоящее время рассмотрение вопроса о возбуждении дела продолжается.