https://news.day.az/azerinews/1877052.html Məleykə Abbaszadə belə görüntüləndi Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) yeni rektoru Məleykə Abbaszadə universitetin bufetində tələbələrlə bir araya gəlib. Day.Az xəbər verir ki, fotoda rektorun tələbələrlə eyni masada əyləşdiyi əks olunub.
Məleykə Abbaszadə belə görüntüləndi
Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) yeni rektoru Məleykə Abbaszadə universitetin bufetində tələbələrlə bir araya gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, fotoda rektorun tələbələrlə eyni masada əyləşdiyi əks olunub.
Qeyd edək ki, Məleykə Abbaszadə 19 noyabr 2026-cı il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin olunub. O, bu təyinatadək Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре