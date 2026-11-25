Вооруженные силы Ирана по приказу главнокомандующего усилили контроль и наблюдение в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель армии страны Мохаммад Акраминия, передает агентство Fars в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Военный заявил, что в последние недели корабли, проходившие через пролив без согласования с Ираном, подвергались серьезным рискам и подрывались на минах.

Акраминия также отметил, что благодаря новым системам, улучшениям старых и укреплению боевой структуры иранской армии контроль над Ормузским проливом усилился.

14 ноября сообщалось, что три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в акватории Ормузского пролива. Одно судно находилось у южного побережья, два других - к востоку от него под прикрытием американской армии.

Представители Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции подчеркнули, что Ормузский пролив - не место для испытания несанкционированных маршрутов и игнорирования морских предупреждений.