В Баку наблюдаются неустойчивые погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ряде районов столицы идут сильные ливневые дожди, сопровождающиеся порывистым ветром. В некоторых местах выпал град.

Дождь и сильный ветер наблюдаются в различных частях города.

Отметим, что Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой сегодня ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах страны.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыванской Автономной Республике, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Гёйчае, Нафталане, Горанбое, Дашкесане, Шеки и Огузе ожидается северо-западный ветер, соответствующий оранжевому уровню предупреждения. Скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/с.

В остальных регионах страны, согласно желтому уровню предупреждения, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.