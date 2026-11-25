Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта встретился в Баку с болельщиками команды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча состоялась перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха". В мероприятии приняли участие представители фан-клубов из Баку и Багдада.

"Дух "Барселоны" можно почувствовать в любой точке мира. Это придает нам сил. В Баку я встретился с нашими болельщиками. Мы гордимся своими поклонниками по всему миру. Их поддержка помогает нам продолжать работу над укреплением и развитием клуба. Это показывает, какое важное место "Барселона" занимает не только в мировом футболе, но и в жизни людей в разных странах", - отметил Лапорта.

Матч между "Сабахом" и "Барселоной" состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.