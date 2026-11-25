https://news.day.az/society/1877048.html

В Баку скончались две малолетние сестры

В Баку скончались две малолетние сестры. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла в поселке Сулутепе Бинагадинского района. Улькер Асif кызы Гусейнова 2015 года рождения скончалась 7 ноября, а ее младшая сестра Нурана 2017 года рождения - 23 ноября. Причина смерти детей пока неизвестна.