https://news.day.az/world/1877065.html В Германии нашли мертвыми пятерых армян В немецком городе Кель обнаружены тела пяти членов армянской семьи. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о факте стало известно после обращения администрации местной школы, обеспокоенной отсутствием на занятиях детей из этой семьи.
В Германии нашли мертвыми пятерых армян
В немецком городе Кель обнаружены тела пяти членов армянской семьи.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о факте стало известно после обращения администрации местной школы, обеспокоенной отсутствием на занятиях детей из этой семьи.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили тела пяти человек, в том числе троих детей. Еще двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
По предварительным данным, причиной гибели людей стала утечка газа.
По факту произошедшего начато расследование.
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