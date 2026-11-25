В немецком городе Кель обнаружены тела пяти членов армянской семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о факте стало известно после обращения администрации местной школы, обеспокоенной отсутствием на занятиях детей из этой семьи.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили тела пяти человек, в том числе троих детей. Еще двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

По предварительным данным, причиной гибели людей стала утечка газа.

По факту произошедшего начато расследование.