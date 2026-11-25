https://news.day.az/society/1877107.html В Азербайджане завершены ноябрьские соцвыплаты Сегодня в Азербайджане выплачены пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за ноябрь. Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты. Таким образом, все социальные выплаты за текущий месяц завершены.
В Азербайджане завершены ноябрьские соцвыплаты
Сегодня в Азербайджане выплачены пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь за ноябрь.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты.
Таким образом, все социальные выплаты за текущий месяц завершены.
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