Мировой кризис памяти оказался полезен для оптимизации Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на заявление главы подразделения Windows Павана Давулури, которое тот сделал в эпизоде подкаста Microsoft Inside Windows. Топ-менеджер заявил, что инженеры Microsoft занимаются оптимизацией работы операционной системы (ОС), чтобы она потребляла меньше оперативной памяти и стабильнее работала на старых компьютерах.

По его словам, в Microsoft стремятся к тому, чтобы базовая часть Windows 11 была менее требовательной к ресурсам. Поэтому специалисты совершенствуют диспетчер и сжатие памяти, интерфейс WinUI 3, а также компоненты Chromium и WebView2, на которых работают некоторые встроенные приложения. Специалисты Windows Latest отметили, что в компании фактически нашли спасение для компьютеров с 8 гигабайтами оперативной памяти в условиях высоких цен комплектующие, когда пользователи не могут позволить себе новый персональный компьютер (ПК).

Давулури заметил, что освободившиеся ресурсы Windows сможет использовать для браузеров, игр и других программ. Это должно уменьшить задержки и ускорить отклик системы на недорогих устройствах. При этом представитель Microsoft подчеркнул, что новая оптимизация должна уменьшить постоянные расходы самой системы, а не просто скрыть используемую память.