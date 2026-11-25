https://news.day.az/sport/1877080.html Тренер "Туран Товуза" дисквалифицирован Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал тренера футбольного клуба "Туран Товуз" Юниса Гусейнова на три матча. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.
Тренер "Туран Товуза" дисквалифицирован
Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал тренера футбольного клуба "Туран Товуз" Юниса Гусейнова на три матча.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.
Гусейнов получил прямую красную карточку за оскорбление соперника после окончания первого тайма матча 12-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы".
Кроме того, "Туран Товуз" оштрафован на восемь тысяч манатов.
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