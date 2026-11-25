Молодежная команда U-19 футбольного клуба "Барселона" встретилась с командой U-19 клуба "Сабах" в Баку в рамках V тура Юношеской лиги УЕФА.

Как передает Day.Az, матч, состоявшийся на стадионе "Bank Respublika Arena", завершился победой "Барселоны" со счетом 7:0.

Таким образом, молодежная команда "Барселоны" одержала крупную выездную победу и набрала очередные три очка в турнире.

Отметим, что матч состоялся в рамках V тура общего этапа Юношеской лиги УЕФА сезона 2026/2027. До этой встречи "Сабах" потерпел поражение во всех четырех проведенных в турнире матчах. В предыдущих встречах представитель Азербайджана уступил английскому "Манчестер Юнайтед", чешской "Славии" (Прага), немецкой "Боруссии" (Дортмунд) и норвежскому "Викингу".

"Барселона" же до поездки в Баку набрала пять очков в четырех матчах, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Испанский клуб обыграл "Галатасарай" со счетом 1:0, сыграл вничью с ПСЖ (1:1) и "Астон Виллой" (3:3). В другом матче турнира команда уступила нидерландскому "Фейеноорду" со счетом 1:2.

Выезд в Баку стал для команды U-19 "Барселоны" одной из самых дальних поездок за всю историю участия клуба в турнирах УЕФА. Главный тренер команды Альберт Перис вызвал для участия в этом визите 20 футболистов.

Напомним, что на общем этапе Юношеской лиги УЕФА команды проводят матчи в рамках шести туров. Следующим соперником "Сабаха" станет испанский "Вильярреал", с которым азербайджанская команда встретится на выезде 8 декабря. "Барселона" в тот же день сыграет с английским "Манчестер Сити".