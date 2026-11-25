25 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, сначала состоялась встреча министров в формате один на один, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Литвой, а также ряд актуальных вопросов текущей региональной и международной повестки дня.

Министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие партнерства между Азербайджаном и Литвой, основанного на взаимных уважении и интересах. Была подчеркнута важная роль контактов на высшем и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами, в частности встречи президентов двух стран, состоявшейся в этом месяце в Дублине в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Также была отмечена важность проведения очередного заседания политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, последний раунд которых состоялся в июне текущего года в Вильнюсе, развития межпарламентских связей и проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. В то же время было отмечено значение расширения существующей договорно-правовой базы. Подчеркнуто, что подписанная в рамках визита "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики" сыграет важную роль в развитии двусторонних отношений.

Наряду с этим, была отмечена важность продолжения конструктивного диалога и координации в рамках международных организаций и многосторонних платформ, а также практики взаимной поддержки кандидатур. В контексте отношений между Азербайджаном и Европейским союзом состоялся также обмен мнениями об усилиях по ряду направлений в период предстоящего председательства Литвы в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года.

В рамках обсуждений была подчеркнута необходимость дополнительных усилий для полной реализации имеющегося потенциала экономических и торговых связей. Было отмечено, что действующие в Азербайджане литовские компании создают важную основу для такого сотрудничества, а бизнес-форум, который состоится в рамках визита, внесет значительный вклад в расширение деловых связей. Были рассмотрены возможности углубления сотрудничества в сферах сельского хозяйства и агропромышленности, энергетики, промышленности, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности и инноваций.

Были подчеркнуты значение Среднего коридора в сфере транспорта и логистики как маршрута, соединяющего Каспийский регион со странами Балтии и европейскими рынками, а также перспективы развития связей с портовой и железнодорожной инфраструктурой Литвы в этом контексте.

Также была отмечена важность контактов в гуманитарной сфере, образовании и туризме, в том числе обучения сотен азербайджанских студентов в Литве, расширения межуниверситетских связей, установления контактов между городами и регионами.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, широкомасштабных мерах, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в целях восстановления инфраструктуры и населенных пунктов, оживления экономической деятельности. Литовские компании были приглашены к более широкому использованию возможностей, созданных в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят, а также в Агдамском и Джебраильском промышленных парках. В этом контексте было отмечено создание литовской компанией Dominare предприятия по крупномасштабному производству мебели в Экономической зоне "Аразская долина".

В то же время особое внимание было уделено гуманитарным проблемам, создаваемым минами и неразорвавшимися боеприпасами. Было отмечено, что эта угроза является основным препятствием для восстановительных работ и безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

В ходе встречи также прошел обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

В завершение состоялась пресс-конференция, на которой министры выступили с заявлениями и ответили на вопросы представителей средств массовой информации.