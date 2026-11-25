Сегодняшний матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" и "Барселоной" станет историческим для азербайджанского футбола. Каталонский гранд впервые проведет официальный матч в нашей стране, однако для ряда его футболистов поездка в Баку далеко не первая.

Как сообщает Day.Az. İdman.Biz изучил историю выступлений игроков, вошедших в заявку Ханса-Дитера Флика на предстоящую встречу, и выяснил, кто из них ранее противостоял азербайджанским командам.

Энтони Гордон

Самые свежие воспоминания о Баку среди футболистов "Барселоны" связаны с английским нападающим Энтони Гордоном, который еще в феврале нынешнего года выступал в азербайджанской столице в составе "Ньюкасла".

18 февраля 2026 года в первом стыковом матче Лиги чемпионов против "Карабаха" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова англичанин оформил покер еще до перерыва, отличившись на 3-й, 32-й, 33-й и 45+1-й минутах. Два из четырех голов он забил с пенальти, а сама встреча завершилась победой английского клуба со счетом 6:1.

Гордон также принял участие в ответном матче 24 февраля, в котором "Ньюкасл" победил со счетом 3:2. На этот раз нападающий вышел на замену на 54-й минуте и результативными действиями не отметился.

Таким образом, спустя девять месяцев англичанин возвращается в город, где провел один из самых результативных матчей в своей профессиональной карьере.

Рафинья

Другой представитель атакующей линии "Барселоны" также успел огорчить команду Гурбана Гурбанова, однако произошло это более восьми лет назад.

20 сентября 2018 года Рафинья, защищавший тогда цвета лиссабонского "Спортинга", принял участие в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Карабаха". На 54-й минуте бразилец открыл счет после передачи Нани, а португальский клуб одержал победу со счетом 2:0.

При этом в ответной встрече, состоявшейся 29 ноября в Баку и завершившейся победой "Спортинга" со счетом 6:1, Рафинья из-за травмы не участвовал.

Любопытно, что два нынешних игрока атакующей линии "Барселоны" в общей сложности забили пять голов "Карабаху", а теперь могут вместе выйти на поле против другого представителя Азербайджана в Лиге чемпионов.

Жюль Кунде

Достаточно богатая история встреч с азербайджанскими командами и у французского защитника "Барселоны" Жюля Кунде.

Впервые он сыграл в Баку 19 сентября 2019 года, будучи футболистом испанской "Севильи". В матче группового этапа Лиги Европы против "Карабаха" француз провел на поле все 90 минут, а его команда одержала победу со счетом 3:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В ответной встрече 28 ноября в Севилье, завершившейся победой испанского клуба со счетом 2:0, Кунде остался в запасе.

Менее чем через год защитник вновь посетил Азербайджан, на этот раз в составе молодежной сборной Франции. 7 сентября 2020 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы U-21 французы обыграли азербайджанских сверстников со счетом 2:1 на стадионе в Сумгайыте. Кунде провел весь матч.

Последний же визит защитника в Баку состоялся чуть более года назад. 16 ноября 2025 года он находился в составе национальной сборной Франции, победившей Азербайджан со счетом 3:1 в рамках отбора на чемпионат мира-2026, однако на поле не вышел.

Жоау Канселу

Португальский защитник уже хорошо знаком с ареной, на которой сегодня состоится встреча "Сабаха" и "Барселоны".

7 сентября 2021 года Канселу в составе сборной Португалии сыграл на Бакинском олимпийском стадионе против национальной команды Азербайджана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Португальцы одержали победу со счетом 3:0, а сам Канселу провел на поле все 90 минут и на 75-й минуте отметился голевой передачей на ныне покойного Диогу Жоту, установившего окончательный счет встречи.

Кроме того, защитник принял участие и в первом матче между этими сборными, состоявшемся 24 марта 2021 года в итальянском Турине и завершившемся победой португальцев со счетом 1:0.

Доминик Ливакович

Особые воспоминания о Баку могут быть и у хорватского голкипера "Барселоны" Доминика Ливаковича, которому однажды так и не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче против сборной Азербайджана.

9 сентября 2019 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 на "Баксель Арене" азербайджанская сборная сыграла вничью с действовавшим на тот момент вице-чемпионом мира - 1:1.

Именно ворота Ливаковича поразил Тамкин Халилзаде, который после эффектного индивидуального прохода сравнял счет и принес сборной Азербайджана одно очко.

Примечательно, что хорватский голкипер встречался с азербайджанскими командами еще задолго до начала своей карьеры в национальной сборной.

25 октября 2011 года в отборочном турнире чемпионата Европы U-17 Ливакович защищал ворота хорватской сборной, уступившей Азербайджану со счетом 1:2. А 12 августа 2013 года он принял участие в товарищеском матче между сборными Хорватии и Азербайджана до 19 лет, завершившемся вничью - 1:1.

Таким образом, для как минимум пяти футболистов нынешней "Барселоны" встреча с представителем азербайджанского футбола не станет первой в карьере. Четверо из них уже выходили на поле в Баку, двое забивали "Карабаху", один отметился голевой передачей в матче против национальной сборной Азербайджана, а еще один пропускал от азербайджанских футболистов.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится сегодня, 25 ноября, на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по местному времени.