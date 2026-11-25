Автор: Тофик Аббасов

Нападки разношерстной оппозиции на проект Основного закона, который критики Пашиняна уже окрестили "алиевской конституцией" и "выполнением требований иностранного государства", в Баку воспринимают как классический театр абсурда. Отвергая мирную повестку властей, противники официального Еревана однако не предлагают обществу внятной альтернативы - кроме привычного копания в старых сундуках и откапывания покрытых пылью страхов и "аргументов", от которых за версту несет политическим тленом и разложением. Вместо содержательного разговора о будущем и нормализации отношений с соседями в ход снова идут заклинания о "внешнем диктате" и "национальной трагедии".

С точки зрения базовой политической логики сама постановка вопроса выглядит как манипуляция. Когда государства выстраивают мирную повестку, закрывают многолетние конфликты и переходят к добрососедству, оставлять в Основном законе территориальные претензии к соседям - это не "защита суверенитета", а мина, заложенная под собственное будущее и стабильность. В нормальной международной практике конституции соседних стран не содержат юридических зацепок для пересмотра границ - тем более когда речь идет о переходе от войны к миру.

Особенно показательно, насколько избирательна оптика тех, кто сегодня громче всех возмущается "уступками". Для армянских реваншистов многолетняя логика территориальных притязаний и отсылок к старым документам, противоречащим признанию границ соседей, казалась чем-то само собой разумеющимся. Но стоит взглянуть на ситуацию под иным углом - и сразу видна цена такого подхода: если бы в конституции Азербайджана черным по белому была прописана отсылка к "воссоединению" с Иреваном или историческим Гёйча махалом, вряд ли в Ереване отнеслись бы к этому с пониманием и назвали "нормальной исторической памятью".

Именно в этом и заключается главный парадокс нынешней кампании в Армении: пытаясь напугать общество чужим именем на обложке закона, оппозиция лишь расписывается в собственном бессилии предложить хоть какой-то образ мирного завтра. Для Баку же все предельно просто и прагматично: устойчивый мир требует не громких лозунгов с высоких трибун и уличных площадей и не ревизии прошлого, а устранения правовых коллизий и признания реальности, в которой соседние государства живут в своих признанных границах без взаимных территориальных счетов.

Поэтому пламенным борцам за исторические мифы и призрачные скрепы давно пора выдохнуть: если пугающий ярлык "алиевской" конституции так режет слух и оскорбляет тонкую душевную организацию, никто и ничто не мешает назвать этот документ "пашиняновским", каковым он и является - и со спокойной душой за него проголосовать. В конце концов, для спокойствия региона важна не фамилия на политическом плакате, а отсутствие территориальных претензий в тексте; а там, глядишь, и до долгожданного мирного счастья в самой Армении окажется рукой подать.