Почти 20 тысяч жителей бразильского города Тупансиретан были вынуждены покинуть свои дома после разрушительного шторма. По данным Международной организации по миграции (МОМ), в результате разгула стихии были повреждены или уничтожены 93% жилых строений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным организации, во меньшей мере пять человек погибли, 265 получили ранения. МОМ направила в Тупансиретан специалистов.

Уточняется, что из-за разгула стихии зафиксированы серьезные перебои с электроэнергией и водой. Из-за повреждений в больнице пациентов пришлось перевести в медицинские учреждения соседних муниципалитетов. Также пострадали школы, дома престарелых и другие социальные объекты города.

В МОМ добавили, что местным жителям остро необходимы безопасное жилье и экстренная помощь. Они также нуждаются в поддержке для ремонта или восстановления своих домов, отметили в организации.

Национальный институт метеорологии Бразилии ранее зафиксировал в районе бедствия скорость ветра до 31,7 метра в секунду. Стихия разрушила, повредила или сорвала крыши примерно с восьми тысяч жилых зданий. В МОМ назвали восстановление безопасного жилья и основных служб Тупансиретана своей первоочередной задачей.