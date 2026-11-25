Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян снова фигурирует в уголовном деле. Согласно судебной базе "Даталекс", ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности повлекло тяжкие последствия.



Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по тому же делу проходит его бывший подчинённый Норайр Йолчян, экс-начальник Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны.



Его обвиняют в пособничестве: по версии следствия, государству нанесён существенный ущерб с тяжкими последствиями.