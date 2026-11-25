Первой страной, которую Брюссель намерен наказать за нарушение бюджетных правил Евросоюза, станет Болгария, сообщил ответственный за вопросы экономики еврокомиссар Валдис Домбровскис. Как пишет Bloomberg, речь идет о предложении оштрафовать страну на сумму до 0,02 процента от объема ее ВВП, а также запустить подготовку к приостановке ее финансирования со стороны ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне в отношении Болгарии была начата процедура в связи с чрезмерным дефицитом бюджета. Тем временем, София утвердила бюджетный план на 2026 год с дефицитом в 5,4 процента ВВП, который в следующем году планируется сократить до 4,2 процента, что все равно превышает установленный в ЕС лимит в 3 процента от ВВП.

"Что касается Болгарии, то, по нашему заключению, страна не предприняла эффективных мер для устранения этого чрезмерного дефицита", - сказал Домбровскис. Отмечается, что штраф еще предстоит одобрить министрам финансов стран Евросоюза.

"Мы координируем свои действия с Европейской комиссией, но она не диктует нам, что делать, - прокомментировал министр экономики Болгарии Александр Пулев, уточнив, что правительство предпочитает действовать исходя из защиты национальных интересов.

Происходящее может привести к конфликту с государством, которое стало членом еврозоны совсем недавно, подчеркивают журналисты. В то же время, как отметил еврокомиссар, вводить более строгий контроль за госрасходами Франции, чей дефицит бюджета также превышает 5 процентов ВВП, пока не планируется.