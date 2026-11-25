Современные ИИ-модели все чаще используют ненормативную лексику в процессе внутренних рассуждений при решении задач. К такому выводу пришли исследователи аналитической компании Vals, проанализировав свыше 200 тысяч попыток решения задач 102 нейросетями. Результаты опубликованы в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ругательства обнаружили в 635 случаях у 14 моделей, причем все они были выпущены после 15 июля 2026 года. В одной из выборок 88% попыток, в которых ИИ использовал слово fuck, закончились неудачей. Некоторые нейросети прибегали к ненормативной лексике и при нахождении правильного решения, но таких случаев значительно меньше. Причины такого поведения пока не установлены.

Важно, что брань почти всегда остается во внутренних цепочках рассуждений (chain-of-thought) - промежуточных текстах, которые модель генерирует перед финальным ответом, - и не попадает в сообщения, которые видит пользователь. Исключением стала лишь одна модель, Inkling 2 Small, у которой брань иногда просачивалась в ответы человеку.

Чаще других ругалась модель Xiaomi MiMo V2.6 Pro, выпущенная в сентябре 2026 года: она использовала грубые выражения более чем в 8% проверенных запусков, особенно в задачах на пересборку программ (ProgramBench). Всего же 88 из 102 моделей не произнесли ни одного ругательства, избегая даже аббревиатуры WTF (what the fuck, "что за фигня").

"Модели ругаются, когда застревают, и в основном сами с собой", - пояснил автор исследования Коннор Фрэнк.

По его предположению, рост связан с тем, что лаборатории обучают модели на все более сложных и длительных задачах: в таких прогонах больше тупиков и неудачных проверок, а значит, и больше поводов для "раздражения".

Средняя успешность попыток с бранью составила 12% против 39% в целом по выборке. Для человека ругательство иногда помогает справиться со сложной задачей, но для ИИ такого эффекта исследователи не обнаружили: брань скорее сопровождает провал, чем помогает его преодолеть.