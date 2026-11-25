Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главнокомандующего Ливийской национальной армией, маршала Халифу Хафтара и возглавляемую им делегацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, встреча состоялась сегодня в Президентском дворце в Анкаре.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Отметим, что находящийся с официальным визитом в Турции Халифа Хафтар также встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером, министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром, начальником Генерального штаба Сельчуком Байрактароглу и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.