https://news.day.az/azerinews/1877123.html Bakı metrosunda sıxlıq - FOTO Hazırda Bakı metropoliteninin "İçərişəhər" və "28 May" stansiyalarında futbol matçı ilə əlaqədar sərnişin sıxlığı müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsi çərçivəsində İspaniyanın "Barselona" klubu Bakının "Sabah" komandası ilə Bakı Olimpiya Stadionunda qarşılaşacaq.
Bakı metrosunda sıxlıq - FOTO
Hazırda Bakı metropoliteninin "İçərişəhər" və "28 May" stansiyalarında futbol matçı ilə əlaqədar sərnişin sıxlığı müşahidə olunur.
Qeyd edək ki, bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsi çərçivəsində İspaniyanın "Barselona" klubu Bakının "Sabah" komandası ilə Bakı Olimpiya Stadionunda qarşılaşacaq.
Matç Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.
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