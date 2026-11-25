Корейская корпорация Samsung решила отказаться от фирменного новостного приложения Samsung News. Об этом сообщает немецкое издание GIGA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители компании подтвердили журналистам, что сервис прекратит работу по всему миру 21 декабря 2026 года. Помимо приложения для смартфонов и планшетов Galaxy, Samsung похоронит соответствующий виджет и новостную ленту, расположенную слева от главного экрана.

После закрытия сервиса корпорация удалит пользовательские данные, профили и персональные настройки. Исключение сделают для стран, законодательство которых требует хранить определенные сведения в течение установленного срока.

Приложение Samsung News запустили в апреле 2023 года. Сервис позволял читать новости, следить за результатами спортивных соревнований и котировками акций. Ранее аналогичные функции выполняли приложения Bixby Home, Samsung Daily и Samsung Free.

В Samsung не назвали причину закрытия сервиса и не анонсировали его преемника. Журналисты медиа предложили владельцам устройств Galaxy перейти на Google Discover - новостную ленту, которая уже интегрирована во многие смартфоны корейского бренда.