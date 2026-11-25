Инвестиции Audi в размере более €2,5 млрд в предприятие в китайском Чанчуне обернулись серьезным финансовым провалом. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, в настоящее время завод загружен лишь два-три дня в месяц. Проектная мощность предприятия рассчитана на выпуск 150 тыс. машин в год - речь идет о моделях Q6 Etron и A6 Etron, - однако реальный спрос оказался намного ниже планов. В результате в 2026 году с конвейера сойдет порядка 10 тыс. автомобилей, что не превышает 10% от заложенных мощностей.

Финансовые потери предприятия, которое в самой Audi уже называют "заводом-призраком", только за 2026 год оцениваются примерно в €500 млн. С момента старта производства совокупный убыток, по информации издания, исчисляется несколькими миллиардами евро.