https://news.day.az/culture/1877121.html Скончалась народная артистка Эльмира Шабанова - ОБНОВЛЕНО Скончалась народная артистка Эльмира Шабанова. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила дочь народной артистки, киновед Лейла Шабанова. "Опора нашего рода, наша прекрасная мама, бабушка и прабабушка сегодня скончалась", - отметила Лейла Шабанова.
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Скончалась народная артистка Эльмира Шабанова - ОБНОВЛЕНО
Церемония прощания с народной артисткой Эльмирой Шабановой состоится завтра в 11:00 в мечети Тезепир.
Как передает Day.Az, об этом сообщила АПА дочь покойной.
"Церемония прощания состоится в мечети Тезепир. Затем мы похороним ее рядом с моим отцом на Ясамальском кладбище", - сказала она.
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18:57
Скончалась народная артистка Эльмира Шабанова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила дочь народной артистки, киновед Лейла Шабанова.
"Опора нашего рода, наша прекрасная мама, бабушка и прабабушка сегодня скончалась", - отметила Лейла Шабанова.
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