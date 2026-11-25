На станциях Бакинского метрополитена "Ичеришехер" и "28 Мая" в настоящее время наблюдается скопление пассажиров.



Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, скопление пассажиров связано футбольным матчем.



Сегодня в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА испанская "Барселона" встретится с бакинским "Сабахом" на Бакинском олимпийском стадионе.



Матч начнется в 21:45 по бакинскому времени.