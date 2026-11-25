https://news.day.az/society/1877124.html В бакинском метро наблюдается скопление пассажиров - ФОТО На станциях Бакинского метрополитена "Ичеришехер" и "28 Мая" в настоящее время наблюдается скопление пассажиров. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, скопление пассажиров связано футбольным матчем.
На станциях Бакинского метрополитена "Ичеришехер" и "28 Мая" в настоящее время наблюдается скопление пассажиров.
В бакинском метро наблюдается скопление пассажиров - ФОТО
На станциях Бакинского метрополитена "Ичеришехер" и "28 Мая" в настоящее время наблюдается скопление пассажиров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, скопление пассажиров связано футбольным матчем.
Сегодня в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА испанская "Барселона" встретится с бакинским "Сабахом" на Бакинском олимпийском стадионе.
Матч начнется в 21:45 по бакинскому времени.
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