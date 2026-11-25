Немцы должны быть готовы к серьезному сокращению государственных расходов в будущем. Об этом предупредил канцлер Германии Фридрих Мерц. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его процитировало издание Tagesspiegel.

По его словам, настало время признать, что у Германии больше нет денег на все. И всем придется отказаться от некоторых полюбившихся вещей. Он аргументировал это тем, что налоговых поступлений будет недостаточно, чтобы страна могла позволить себе все то, к чему она привыкла за долгие годы. Мерц уверен, что если этого не признать, то будущие поколения детей и внуков больше не будут иметь ресурсов, которыми они смогут свободно распоряжаться в политическом плане.

Кроме того, он посетовал на отсутствие такого калькулятора, который мог бы рассчитать абсолютную справедливость "для всех нас".