https://news.day.az/sport/1877130.html УЕФА посвятил Баку публикацию в социальных сетях перед матчем "Сабах" - "Барселона" В официальных аккаунтах футбольной Лиги чемпионов УЕФА в социальных сетях появилась публикация, посвященная сегодняшнему матчу между "Сабахом" и "Барселоной". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на изображении представлены одни из главных символов Баку - Пламенные башни и аттракционы Приморского национального парка.
УЕФА посвятил Баку публикацию в социальных сетях перед матчем "Сабах" - "Барселона"
В официальных аккаунтах футбольной Лиги чемпионов УЕФА в социальных сетях появилась публикация, посвященная сегодняшнему матчу между "Сабахом" и "Барселоной".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на изображении представлены одни из главных символов Баку - Пламенные башни и аттракционы Приморского национального парка. На фотографии также размещены эмблемы обоих клубов.
После четырех матчей общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" с тремя очками занимает 30-е место, а "Барселона" с девятью очками располагается на восьмой строчке.
Встреча пятого тура на Бакинском олимпийском стадионе начнется сегодня в 21:45.
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