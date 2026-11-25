В официальных аккаунтах футбольной Лиги чемпионов УЕФА в социальных сетях появилась публикация, посвященная сегодняшнему матчу между "Сабахом" и "Барселоной".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на изображении представлены одни из главных символов Баку - Пламенные башни и аттракционы Приморского национального парка. На фотографии также размещены эмблемы обоих клубов.

После четырех матчей общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" с тремя очками занимает 30-е место, а "Барселона" с девятью очками располагается на восьмой строчке.

Встреча пятого тура на Бакинском олимпийском стадионе начнется сегодня в 21:45.