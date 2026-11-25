Поездка в Баку может стать переломным моментом в карьере молодого нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Оскара Гистау.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист, оформивший сегодня дубль в ворота "Сабаха" в Юношеской лиге УЕФА, может также выйти на поле в составе основной команды каталонского клуба в матче Лиги чемпионов против азербайджанского представителя.

Гистау, считающийся одним из наиболее перспективных центральных нападающих академии "Барселоны", в последние три года из-за травм не смог добиться ожидаемого прогресса. Проблемы с мышцами задней поверхности бедра мешали футболисту регулярно выходить на поле и негативно сказались на его уверенности в собственных силах.

Молодой форвард отличается умением играть обеими ногами, эффективно действовать в высоком прессинге, выигрывать верховые единоборства и работать в условиях ограниченного пространства. Испанское издание Cronica Global отмечает, что нападающий также способен смещаться на фланги и эффективно взаимодействовать с партнерами по команде.

В текущем сезоне Гистау провел пять матчей за резервную команду "Барселоны", однако ни разу не вышел в стартовом составе и не отметился забитыми мячами.

Издание Sport отмечает, что дубль в ворота молодежной команды "Сабаха" и вызов в основной состав со стороны Ханса-Дитера Флика могут положительно сказаться на психологическом состоянии молодого футболиста.

Люди, близко знакомые с Гистау, считают, что возможность ощутить атмосферу матча Лиги чемпионов в качестве игрока основной команды может помочь нападающему вернуться к прежней форме.

Несмотря на то, что академия каталонского клуба регулярно воспитывает талантливых футболистов различных амплуа, нехватка центральных нападающих высокого уровня уже много лет остается предметом обсуждения. Гистау намерен изменить эту тенденцию.

Отметим, что Оскар Гистау не вошел в список из 22 футболистов, который "Барселона" обнародовала накануне матча Лиги чемпионов против "Сабаха". Однако это обстоятельство не лишает молодого нападающего возможности сыграть против азербайджанской команды. Предварительно опубликованный клубом состав не является окончательным протоколом матча, представляемым в УЕФА.

Согласно статье 55 регламента Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, клубы должны представить окончательный протокол матча, включающий до 23 футболистов, не позднее чем за 75 минут до начала встречи. В соответствии со статьей 31 регламента Гистау, при условии его регистрации в списке А или В УЕФА, может быть включен в протокол в качестве 23-го футболиста без исключения кого-либо из ранее заявленных игроков.

Кроме того, регламент Юношеской лиги УЕФА не предусматривает отдельного запрета на участие футболиста в матчах этого турнира и Лиги чемпионов в один день. Согласно пункту 28.07 регламента, игрок теряет право выступать в Юношеской лиге, если в течение сезона принимает участие в трех и более матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций, начиная с общего этапа этих турниров.

Таким образом, при соблюдении регистрационных требований УЕФА Гистау, забивший днем два мяча в ворота молодежной команды "Сабаха", может вечером выйти на поле против основного состава азербайджанского клуба и провести свой официальный дебют за первую команду "Барселоны" в Баку.

Добавим, что подобные случаи уже происходили в европейском футболе. Так, 27 ноября 2019 года нападающий французского "Лиона" Амин Гуири принял участие в двух еврокубковых матчах в течение одного дня. Футболист провел 45 минут на поле в матче Юношеской лиги УЕФА против "Зенита", а затем сыграл семь минут в противостоянии с российским клубом в рамках Лиги чемпионов.

Тогда УЕФА подтвердил, что участие футболиста в двух подобных встречах в один день не противоречит регламенту. Вместе с тем из-за повышенной физической и психологической нагрузки игрокам не рекомендуется проводить два матча в течение одного дня.