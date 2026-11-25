В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, желтое предупреждение объявлено в связи с ветреной погодой, ожидаемой 26 ноября в некоторых регионах страны.

В соответствии с желтым предупреждением в Гяндже, Тертере, Барде, Дашкесане, Гёранбое, Мингячевире, Нафталане, Евлахе, Шеки, Гёйчае, Кюрдамире, Огузе, Габале и Исмаиллы западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.