“Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi: ənənəvi dəyərlər və çağdaş yanaşmalar” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO
25 noyabr 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının inzibati binasında "Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi: ənənəvi dəyərlər və çağdaş yanaşmalar" mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə veteranlar, gənclər və yeniyetmələr, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri, ziyalılar iştirak edib.
Öncə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi sükutla yad edilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri, hərbi-siyasi ekspert, polkovnik Cəlil Xəlilov hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin önəmindən bəhs edib.
"Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, bu tərbiyənin milli-mənəvi dəyərlərimizə bağlı şəkildə aşılanması, eləcə də ideoloji təhlükəsizliklə bağlı müasir tələblərə cavab verən addımların atılması milli təhlükəsizliyimizin və maraqlarımızın təmin edilməsi baxımından önəmlidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev hər zaman vətənpərvərlik tərbiyəsinə və milli-mənəvi dəyərlərə böyük diqqət yetirib, bütün cəmiyyəti, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti institutlarını bu məsələlərdə fəal olmağa, gənclərlə ardıcıl iş aparmağa səsləyib.
Bu gün Azərbaycan dövləti hər bir vətəndaşın, xüsusilə də şəhid ailələrinin, veteranların, aztəminatlı ailələrin problemlərinin həllinə həssaslıqla yanaşır, mövcud imkanlardan istifadə edərək vətəndaşlarımızın sosial təminatını daha da yaxşılaşdırmağa çalışır. Biz də öz növbəmizdə dövlətimizə dəstək olmalı, birliyimizi, həmrəyliyimizi qorumalı, Prezidentimizin çağırışlarına, tövsiyələrinə vicdan və məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıyıq".
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fazil Mustafa öncə ölkəmizin yerləşdiyi mürəkkəb coğrafiyaya, tarixən üzləşdiyi təhdid və təhlükələrə diqqət çəkib:
"Xəritəyə nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycan olduqca mürəkkəb coğrafiyada yerləşir. Bu səbəbdən də ölkəmiz zaman-zaman müxtəlif təhdid və təhlükələrlə üz-üzə qalıb. Bu təhlükələrin aradan qaldırılması isə hərbi güclə birgə diplomatik peşəkarlıq tələb edir. 44 günlük müharibədə biz bir daha bunun şahidi olduq. Həmin vaxt Prezident İlham Əliyev Ermənistanı və ona havadarlıq edən qüvvələri diplomatik müstəvidə də neytrallaşdırdı. Bu, Azərbaycana 8 Noyabr Zəfərini qazanmaq imkanı verdi.
Artıq Azərbaycan qalib dövlətdir və öz ərazi bütövlüyünü təmin edib. Lakin bu, o demək deyil ki, bütün təhlükələr həmişəlik arxada qalıb. Biz hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsini davamlı şəkildə gücləndirməli, daha vətənpərvər gənclər yetişdirməli, daha hazırlıqlı cəmiyyət formalaşdırmalıyıq. Bu, gələcək sınaqlardan da uğurla çıxmağımızı təmin edəcək əsas amillərdəndir. Bunun üçün isə təhsil amilinə xüsusi diqqət yetirməli, heç kəsin təhsildən qıraqda qalmasına imkan verməməliyik.
Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, həm 1918-ci il hadisələrində, həm də Birinci Qarabağ müharibəsində hazırlıqsızlığımız səbəbindən böyük itkilər vermişik. 44 günlük Vətən müharibəsində isə vəziyyət fərqli oldu. Çünki biz müharibəyə hazırlıqlı idik. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimiz uzun illər ərzində bu mübarizəyə hazırlaşmışdı və məhz buna görə də cəmi 44 gün içində düşməni darmadağın edə bildi.
Biz hazırlıq səviyyəmizi daim yüksəltməli, hər an gözlənilməz vəziyyətlərə hazır olmalıyıq".
Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyətinə çağdaş dövlətçilik düşüncəsi kontekstində yanaşan komitə sədri vətənpərvərliyin yalnız duyğusal bağlılıq, qəhrəmanlıq tariximizin təbliği və hərbi xidmətə hazırlıqla məhdudlaşmadığını, onun həm də hüquqi şüur, vətəndaş məsuliyyəti, milli təhlükəsizlik mədəniyyəti və dövlət qarşısında öz öhdəliklərini dərk etmək məsələsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Bu baxımdan, qanunlara sayğı, peşəkar hazırlıq, ictimai intizam, dövlət əmlakına qayğı və cəmiyyətə faydalı olmaq da vətənpərvərliyin əməli təzahürləridir.
Fazil Mustafa Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etməsindən sonra hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin qarşısında yeni vəzifələrin dayandığına diqqət çəkib. İşğal dönəmində torpaqlarımızın azad edilməsi başlıca milli hədəf idisə, yeni tarixi mərhələdə qazanılmış Zəfərin qorunması, dayanıqlı sülhün təmin olunması, milli birliyin möhkəmləndirilməsi, azad edilmiş ərazilərin dirçəldilməsi və Azərbaycanın gələcək inkişafına töhfə verilməsi vətənpərvərlik tərbiyəsinin vacib istiqamətləri kimi ön plana çıxır. Zəfərdən quruculuğa keçid gənc nəslin elmi, intellektual və texnoloji hazırlığına daha böyük önəm verilməsini şərtləndirir.
Komitə sədri hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində ənənəvi üsullarla yanaşı, çağdaş təbliğat və maarifləndirmə vasitələrindən də səmərəli istifadənin vacibliyini vurğulayıb. Rəqəmsal çağın gəncləri ilə onların maraq dairəsinə, dünyagörüşünə və informasiya əldə etmək vərdişlərinə uyğun ünsiyyət qurulması, sosial şəbəkələrin, sənədli filmlərin, elektron yaddaş resurslarının, interaktiv layihələrin imkanlarından yararlanılması bu sahədə görülən işlərin təsir gücünü artıra bilər.
İnformasiya təhlükəsizliyi məsələsinə də toxunan Fazil Mustafa gənclərin tənqidi düşüncə və media savadlılığına yiyələnməsinin, dezinformasiyanı, manipulyativ çağırışları və milli həmrəyliyə zərər vura biləcək informasiya təsirlərini ayırd etmək bacarığının inkişaf etdirilməsinin önəmini qeyd edib. Bu mənada, çağdaş vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm vəzifələrindən biri də informasiya məkanında hazırlıqlı, məsuliyyətli və ayıq-sayıq vətəndaş yetişdirməkdir.
Veteranların gənc nəslin tərbiyəsindəki müstəsna roluna diqqət çəkən komitə sədri onların milli yaddaşın daşıyıcıları, nəsillərarası mənəvi bağın qoruyucuları olduğunu bildirib. Veteranların həyat və döyüş təcrübəsinin sistemli şəkildə öyrənilməsi, onların iştirakı ilə təhsil müəssisələrində görüşlərin keçirilməsi, xatirələrinin sənədləşdirilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması mühüm mənəvi-ictimai əhəmiyyətə malikdir.
Fazil Mustafa hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin yalnız ayrı-ayrı dövlət qurumlarının və ya təhsil müəssisələrinin fəaliyyət sahəsi kimi qəbul edilməsinin doğru olmadığını, bu işdə ailənin, veteran təşkilatlarının, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, medianın da üzərinə məsuliyyət düşdüyünü diqqətə çatdırıb.
Bu yöndə həyata keçirilən layihələrin epizodik və formal xarakter daşımaması, davamlılığa, tarixi həqiqətə, humanizm prinsiplərinə və konkret nəticələrə əsaslanması, gənclərin həm də fəal iştirakçı kimi prosesə cəlb olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin təsir gücü yetişən nəslin düşüncəsində, davranışında və vətəndaş mövqeyində yaratdığı müsbət dəyişikliklərlə ölçülməlidir.
Bəhruz Sultanov adına 34 saylı tam orta məktəbin direktoru Nəcibə Axundova da vətənpərvərlik tərbiyəsinin önəmindən danışıb. O bildirib ki, hər bir azərbaycanlı doğma Vətənin mənafeyi naminə əlindən gələni əsirgəməməli, xalqına və dövlətinə faydalı olmağa çalışmalıdır.
Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Məleykə Məmmədrzayeva çıxışında gənc nəslin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığının, yüksək səviyyədə təhsil almasının vacibliyini vurğulayıb.
Sonra Fazil Mustafa tədbir iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırıb, müəllifi olduğu kitabları Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının muzeyinə hədiyyə edib.
Tədbirin sonunda xatirə şəkli çəkilib, bu qəbildən olan görüşlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi qərara alınıb.
Seymur ƏLİYEV
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