Евросоюз планирует создать Суверенный технологический фонд в размере €50 млрд. Он должен помочь Европе конкурировать с США и Китаем в ИИ и квантовых вычислениях, а также снизить зависимость ЕС от них, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, фонд осуществлять более крупные и рискованные вложения в европейские компании на самых передовых направлениях. Брюссель намерен приобрести доли в компаниях, чтобы укрепить технологическую независимость Европы на фоне растущей неопределенности в политике США и геополитической нестабильности.

Как отмечает FT, неспособность Европы финансировать и масштабировать инновационные технологические компании часто называют одной из главных причин отставания ЕС от США и Китая.

Европейский чиновник рассказал изданию, что Еврокомиссия планирует использовать средства ЕС как стартовый капитал и привлекать до шести евро частных инвестиций на каждый вложенный евро.