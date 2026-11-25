Azərbaycan mobil internet sürətinə görə dünyada 47-ci yerdədir
Azərbaycan mobil internetin orta yükləmə sürətinə görə dünyada 47-ci yerdə qərarlaşıb. Ölkədə bu göstərici 98,9 Mbit/s təşkil edir.
"Visual Capitalist" nəşrinin dərc etdiyi reytinqə əsasən, mobil internetin sürətinə görə, dünyada ilk sırada 681,1 Mbit/s göstərici ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qərarlaşıb. İkinci yerdə Qətər (526,4 Mbit/s), üçüncü yerdə isə Küveyt (410,8 Mbit/s) yer alıb.
Reytinqdə Gürcüstan 147,5 Mbit/s göstərici ilə 21-ci, Türkiyə 129,4 Mbit/s ilə 32-ci, Azərbaycan 98,9 Mbit/s ilə 47-ci, Ermənistan isə 75,9 Mbit/s ilə 60-cı yerdədir.
Beləliklə, Azərbaycan mobil internetin orta yükləmə sürətinə görə regionun qonşu ölkələri arasında Türkiyə və Gürcüstandan geri, Ermənistandan isə öndə qərarlaşıb.
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