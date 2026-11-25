Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что компания намерена начать поставки своих автомобилей в Европу в 2027 году. Об этом сообщает Rozetked.me. Какие именно модели Xiaomi появятся на европейском рынке, не уточняется, как и точная дата начала первых поставок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сети высказали предположение, что первым автомобилем бренда в Европе может стать гибридный внедорожник суббренда SkyNomad. Эта версия строится на том, что гибридные автомобили китайского производства пока не облагаются в Европе дополнительными пошлинами, в отличие от электрокаров из Китая, для которых действуют повышенные тарифы.

Нынешнее заявление Лэй Цзюня - не первая декларация Xiaomi о намерении работать на европейском рынке. В мае в финансовом отчете компании руководители Xiaomi уже говорили о планах начать массовые поставки автомобилей "в ближайшем будущем". А в начале июля компания анонсировала автомобильный суббренд SkyNomad с гибридным внедорожником, который и связывают с возможным дебютом марки в Европе.