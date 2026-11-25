Сегодня в рамках Второго азербайджано-узбекского межпарламентского форума состоялась церемония подписания "Плана практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2027-2028 годы" (Дорожной карты) между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Отмечается, что документ с азербайджанской стороны подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, а с узбекской стороны - председатель Сената Олий Мажлиса Танзиля Нарбаева.

"Дорожная карта" предусматривает развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества между законодательными органами двух стран, расширение обмена опытом в сфере законотворческой деятельности, а также парламентской дипломатии и других приоритетных направлениях.