В Атлантическом океане разгорелась борьба за сжиженный природный газ (СПГ) - Европа активно перекупает танкеры с этим энергоносителем, которые шли в Азию. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство сослалось на аналитическую компанию Kpler, по данным которой в этом месяце восемь судов с СПГ, прибывших из Мексиканского залива, изменили курс на Европу. Это наибольшее количество кораблей с тех пор, как война на Ближнем Востоке прервала катарский экспорт, сделав США доминирующим мировым поставщиком.

Европе помог относительно слабый спрос в Азии, что позволило ей увеличить поставки газа и замедлить истощение запасов, которые упали до рекордно низкого уровня. Цены на СПГ в Европе в прошлом месяце взлетели до четырехлетнего максимума.

Успех континента в привлечении грузов помогает удовлетворять растущий спрос на газ по мере понижения температуры, но высокие цены, которые коммунальные предприятия платят за поставки, уже сказываются на экономике. Энергоемкие отрасли, такие как металлургия, производство удобрений и химикатов, сталкиваются с резко возросшими затратами, а некоторые заводы вынуждены приостанавливать работу, когда цены на электроэнергию становятся слишком высокими. Что касается дорогого газа, то это закономерно отразится на счетах домохозяйств и инфляции.

Как уточнило агентство, Европе удалось развернуть танкеры в Атлантике отчасти благодаря тому, что крупнейшие покупатели в мире - Китай и Япония - в основном оставались в стороне от спотового рынка. Оба государства по-прежнему хорошо обеспечены газом и пока не сталкивались со значительными похолоданиями. Как следствие, импорт в Европу за последние три месяца вырос более чем на 45 процентов, в то время как поставки в Северо-Восточную Азию сократились примерно на 1 процент.