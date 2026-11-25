21:45

На Бакинском олимпийском стадионе стартовал матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встречу обслуживает шотландский арбитр Николас Уолш.

Подопечные Валдаса Дамбраускаса подошли к противостоянию с каталонским клубом с тремя очками в активе. В предыдущих четырех турах "Сабах" одержал одну победу и потерпел три поражения.

"Барселона" перед пятым туром с девятью очками занимала пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, а азербайджанский клуб располагался на 31-й строчке.

Отметим, что каталонцы проводят встречу в Баку без одной из своих главных звезд Ламина Ямаля, который не прилетел в Азербайджан из-за проблем с голеностопом.

20:43

Стали известны стартовые составы азербайджанского "Сабаха" и испанской "Барселоны" на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды начнут встречу в следующих составах:

"Сабах": Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Жуниор Алмейда, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Ду Кейрос, Ксандер Северина, Кристиан Нвачукву, Хаял Алиев.

Главный тренер: Валдас Дамбраускас.

"Барселона": Жоан Гарсия, Жерар Мартин, Френки де Йонг (капитан), Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Гави, Педри, Фермин Лопес, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Габриэл Жезус.

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

Встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по местному времени. Матч обслужит шотландский арбитр Николас Уолш.

В предыдущих четырех турах общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" уступил английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4), немецкой "Боруссии" (1:2) и норвежскому "Викингу" (1:4), а также одержал победу над чешской "Славией" (2:0).

После встречи с "Барселоной" подопечным Дамбраускаса предстоит сыграть с испанским "Вильярреалом" (8 декабря), итальянским "Наполи" (20 января) и английским "Арсеналом" (27 января).

На данный момент "Сабах" с тремя очками занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.