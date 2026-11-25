Испанский футбольный менеджер Хави Бонавентура Санс высказался о предстоящем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, специалист проанализировал сильные стороны бакинского клуба, оценил шансы команд и поделился мнением о перспективах выступления азербайджанских футболистов в чемпионате Испании.

"Думаю, у "Барселоны" есть хорошая возможность сделать важный шаг на пути к прямому выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вместе с тем этот матч заслуживает особого внимания как с тактической точки зрения, так и с позиции анализа индивидуальных действий футболистов.

"Сабах" - молодой клуб, основанный в 2017 году, который за короткое время добился значительного прогресса. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат и Кубок Азербайджана. Она преимущественно использует тактическую схему 4-2-3-1, предпочитая контролировать мяч и строить атаки. Среди футболистов особо выделяются Джой-Ланс Микелс, забивший 12 голов в текущем сезоне, и Велько Симич. Не думаю, что "Сабах" будет обороняться на протяжении всех 90 минут. Вальдас Дамбраускас открыто заявил, что хочет видеть в исполнении своей команды активный, смелый и атакующий футбол", - цитирует слова испанского специалиста АЗЕРТАДЖ.

По мнению Санса, каталонский клуб является явным фаворитом встречи, однако существуют обстоятельства, способные осложнить задачу подопечных Ханса-Дитера Флика.

"С точки зрения индивидуального мастерства футболистов, европейского опыта и глубины состава считаю "Барселону" явным фаворитом. Однако есть два фактора, которые могут осложнить задачу каталонцев, - длительный перелет в Баку и отсутствие Ламина Ямаля.

Предполагаю, что "Барселона" будет владеть преимуществом и создаст множество голевых моментов, а "Сабах" постарается воспользоваться свободными зонами в обороне соперника при контратаках. Мой прогноз - победа "Барселоны" со счетом 3:1. Вместе с тем результат будет зависеть и от того, насколько эффективно команды реализуют свои моменты в первые 30 минут", - подчеркнул менеджер.

Санс также оценил перспективы развития азербайджанского футбола и назвал известных ему игроков.

"Азербайджанский футбол гораздо интереснее, чем может показаться из Испании. На мой взгляд, речь идет о развивающемся футбольном рынке. Обращают на себя внимание инвестиции в некоторые клубы, стремление заявить о себе на международной арене и шаги по развитию футбольной инфраструктуры. При этом у азербайджанского футбола по-прежнему большой потенциал для роста.

Могу назвать Махира Эмрели, Эмина Махмудова, Эльвина Джафаргулиева и Торала Байрамова. Считаю, что некоторые азербайджанские футболисты в зависимости от своих индивидуальных качеств обладают потенциалом для выступления в испанской Ла Лиге", - добавил Санс.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по местному времени.