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Атмосфера на стадионе перед началом матча "Сабах"-"Барселона" - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня "Сабах" примет каталонского гранда "Барселону" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, интерес болельщиков к встрече огромен. Болельщики "Барселоны" как из Азербайджана, так и из соседних стран массово направляются на Бакинский олимпийский стадион.