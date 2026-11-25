https://news.day.az/sport/1877148.html Атмосфера на стадионе перед началом матча "Сабах"-"Барселона" - ФОТО - ВИДЕО Сегодня "Сабах" примет каталонского гранда "Барселону" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, интерес болельщиков к встрече огромен. Болельщики "Барселоны" как из Азербайджана, так и из соседних стран массово направляются на Бакинский олимпийский стадион.
Атмосфера на стадионе перед началом матча "Сабах"-"Барселона" - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня "Сабах" примет каталонского гранда "Барселону" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az, интерес болельщиков к встрече огромен.
Болельщики "Барселоны" как из Азербайджана, так и из соседних стран массово направляются на Бакинский олимпийский стадион.
Отметим, что матч начнется в 21:45.
ФОТО - Qafqazinfo
ВИДЕО - İdman.Biz
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