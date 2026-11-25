https://news.day.az/sport/1877147.html ФК «Сабах» прибыл на Бакинский олимпийский стадион - ВИДЕО ФК "Сабах" прибыл на Бакинский олимпийский стадион. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами поделился телеканал İTV. Отметим, что в 21:45 по местному времени стартует матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной".
ФК «Сабах» прибыл на Бакинский олимпийский стадион - ВИДЕО
ФК "Сабах" прибыл на Бакинский олимпийский стадион.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами поделился телеканал İTV.
Отметим, что в 21:45 по местному времени стартует матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной".
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