Норвежская авиакомпания Norse Atlantic заявила, что находится в критической финансовой ситуации и ищет способы спасти бизнес, в том числе с помощью его продажи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Финансовая ситуация компании критическая. Она зависит от того, удастся ли заручиться финансированием для того, чтобы покрыть краткосрочные потребности в ликвидности и продолжить работу. Norse при поддержке советников изучает разные стратегические инициативы и ведет переговоры по потенциальной продаже", - указала компания.

Отмечается, что лоукостер изучает возможность долгосрочного лизинга своих операций другому перевозчику. Также Norse Atlantic ведет переговоры с отдельными контрагентами о краткосрочном финансировании, но гарантии, что эти переговоры могут привести к рабочему решению, отсутствуют.

После этого заявления акции компании на бирже в Осло потеряли до 80% стоимости. Лоукостер был создан в 2021 году. По данным агентства Bloomberg, финансовые сложности у перевозчика возникли на фоне удорожания авиационного топлива в этом году из-за военного конфликта США против Ирана.