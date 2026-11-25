Баку... Расположенный в объятиях Каспия город, где по улицам гуляет ветер, а в небе танцуют облака! Здесь ветер не просто дует, он меняет ритм города, создает узоры на поверхности моря, придает улицам своеобразное движение. Иногда он касается наших лиц словно нежный бриз, а иногда, давая почувствовать свою силу, кружит в объятиях города.

Ветер - часть не только природного пейзажа Баку, но и его характера. Шагать вместе с ним по улицам города, слушать шум волн на берегу Каспия, слиться с гилаваром, дующим вдоль бульвара, придает повседневной жизни Баку иную окраску. У каждого времени года, каждого дня и даже разных часов суток - свой ветер, свой пейзаж.

Сегодня с утренних часов сильный ветер, будоражащий волны над Каспием, раскачивающий ветви деревьев на улицах и меняющий ритм города, дает о себе знать в столице на каждом шагу. Колышущиеся деревья, парящие в воздухе листья, бурные волны Каспия и городская жизнь, продолжающаяся в сопровождении хазри... Баку ветреный, Баку живой, Баку своеобразный!

Day.Az представляет фотографии, снятые АЗЕРТАДЖ в ветреном Баку.