https://news.day.az/sport/1877149.html Световое шоу и фейерверк перед стартом матча "Сабах"-"Барселона" - ВИДЕО Сегодня "Сабах" примет каталонского гранда "Барселону" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, в Бакинском олимпийском стадионе представили прекрасное световое шоу и фейерверк перед стартом матча "Сабах"-"Барселона". Отметим, что матч начнется в 21:45.
Световое шоу и фейерверк перед стартом матча "Сабах"-"Барселона" - ВИДЕО
Сегодня "Сабах" примет каталонского гранда "Барселону" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, в Бакинском олимпийском стадионе представили прекрасное световое шоу и фейерверк перед стартом матча "Сабах"-"Барселона".
Отметим, что матч начнется в 21:45.
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