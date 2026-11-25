Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Тридцать четыре километра. Ровно столько железнодорожного полотна между портом Дуррес и городком Рогожина Европейский инвестиционный банк взялся модернизировать и электрифицировать под стандарты ЕС: договор подписан 8 апреля 2025 года, общая стоимость проекта оценивается в 90 миллионов евро. По меркам континента сумма смешная. Смеяться, впрочем, рано.

18 февраля 2026 года в Тиране министры иностранных дел Албании, Болгарии, Италии, Северной Македонии и Румынии подписали совместную декларацию по коридору VIII, и хозяйка встречи Элиза Спиропали сформулировала задачу без дипломатической ваты: "Наша цель проста - превратить коридор VIII в настоящий европейский коридор". Теперь Тирана предлагает пойти дальше, и ради этого предложения в Баку стоит перечитать тиранскую декларацию с карандашом: соединить коридор VIII со Средним коридором и вывести транскаспийские грузы к Адриатике через Дуррес.

Сам коридор VIII придуман давно, на панъевропейских транспортных конференциях от Праги 1991 года до Хельсинки 1997-го. Около полутора тысяч километров мультимодальной магистрали должны были связать болгарские черноморские порты с албанским побережьем, а оттуда паромом - с югом Италии. Исторически Балканы строились по оси север - юг. Ось восток - запад так и осталась пунктиром на картах. Политический формат вокруг коридора оформился лишь в Бриндизи 27 июля 2023 года, на первой министерской встрече. Тридцать с лишним лет на разгон. Для Балкан почти спринт.

Албания втрое меньше Азербайджана по территории, у нее 28,7 тысячи квадратных километров и внешняя торговля, которой крупный порт попросту не нужен. Зато у нее есть то, чего лишены многие соседи: выход к Адриатике в точке, откуда до Бари одна ночь на пароме. Тирана играет по модели Сингапура и Нидерландов, где государство зарабатывает на торговле, которую обслуживает, а вовсе не на той, которую производит. Под эту ставку задуман новый коммерческий порт Порто-Романо к северу от Дурреса, с мощностями, явно рассчитанными на чужие контейнеры. Спиропали в Тиране назвала цифру: приоритетные проекты коридора, которые Албания готовит или уже реализует, тянут больше чем на 2 миллиарда евро. Вдоль трассы почти достроена линия электропередачи на 400 киловольт до Северной Македонии. Считать в Тиране умеют.

Тирана строит причал под чужой груз.

Чужой груз в данном случае - наш. Перевозки по Среднему коридору выросли с 1,7 миллиона тонн в 2022 году до 4,5 миллиона в 2024-м, и скептики, еще недавно называвшие Транскаспийский маршрут дорогой игрушкой для политиков, заметно притихли. Я хорошо помню, сколько раз Баку - Тбилиси - Карс хоронили до первого поезда, пущенного в октябре 2017 года. Похоронщики ошиблись. После модернизации железной дороги Баку - Тбилиси - Карс ее годовая пропускная способность выросла с одного до пяти миллионов тонн, а Бакинский международный морской торговый порт (проектная мощность 15 миллионов тонн в год с перспективой до 25 миллионов, по контейнерам - 100 тысяч TEU на первом этапе и до 500 тысяч в дальнейшем) строился с запасом, который сегодня уже не выглядит фантазией. Всемирный банк в исследовании 2023 года посчитал, что при нужных инвестициях и реформах объем перевозок по коридору к 2030 году может дойти до 11 миллионов тонн, а сроки доставки - сократиться вдвое. Европа, судя по всему, этим расчетам поверила: в январе 2024 года в Брюсселе, на инвестиционном форуме по транспортной связанности ЕС и Центральной Азии, международные финансовые институты и европейские партнеры объявили о намерении мобилизовать около 10 миллиардов евро.

Вытеснять морской путь через Суэц Средний коридор не собирается, и притворяться незачем. Его рынок - дорогой и срочный груз вроде электроники и комплектующих, который нельзя месяц держать в трюме. Для сборочного конвейера в Европе задержка партии микросхем обходится дороже самой перевозки, потому что время в логистике складывается из замороженного капитала, страховки, складских запасов и штрафов по контрактам. Скорость продается отдельно. Хорошо продается.

У албанского проекта есть второе измерение, о котором в Тиране говорят вслух. В совместном заявлении министров от 18 февраля коридор VIII назван приоритетом для военной мобильности, работающим на безопасность юго-восточного и восточного флангов НАТО, а итальянский министр Антонио Таяни на пресс-конференции потребовал ускорить реализацию проекта. Таяни заодно напомнил, что маршрут может облегчить Западным Балканам путь в Евросоюз и нарастить поставки критически важных материалов. Карта альянса совпадает здесь с картой маршрута почти без зазоров: Италия стоит у истоков блока с 1949 года, Болгария и Румыния вступили в 2004-м, Албания - в 2009-м, Северная Македония - в 2020-м. Деньги на дорогу двойного назначения в Европе находятся быстрее, чем на обычную.

Между декларацией и рельсом пока лежит расстояние, которое в Тиране предпочитают не измерять. Железнодорожной связи между Албанией и Северной Македонией сегодня нет, как нет ее и между Северной Македонией и Болгарией: оба стыка коридора существуют в проектах и на стройплощадках. Проект албанского участка от Рогожины до Поградеца, у македонской границы, тот же Европейский инвестиционный банк обещает завершить к концу 2026 года, и речь именно о чертежах. Сама Спиропали требует включить коридор VIII в основную сеть TEN-T, поскольку именно это решение открывает финансирование, а значит, пока его там нет. Контейнер, который быстро прошел Каспий и Закавказье, ничего не выигрывает, если потом неделю стоит на пограничном терминале в ожидании печати. Дурресу к тому же придется драться за клиента с портами, у которых давно есть и причалы, и постоянные клиенты: с Пиреем, где контрольный пакет у китайской COSCO, с Триестом, Бари, Копером, Риекой и Баром. Зачем экспедитору, отправляющему груз из Синьцзяна в Милан, новый адрес, если старый работает? Убедить его смогут тариф и расписание, речи министров тут бессильны.

Фундамент под албанско-азербайджанское сотрудничество, впрочем, заложен давно, и он из стали. Трансадриатический газопровод TAP протяженностью около 878 километров, в котором SOCAR принадлежит 20%, уже сделал Албанию звеном поставок азербайджанского газа в Европу: начальная мощность 10 миллиардов кубометров в год, техническая возможность расширения до 20 миллиардов. Коммерческие поставки по нему начались в последний день 2020 года, так что опыт совместной работы Баку и Тираны измеряется уже годами, а вовсе не протоколами о намерениях. Труба уже лежит. Рельс - следующий шаг.

Тут Баку важно не ошибиться. Плата за транзит - доход честный, но потолок у него низкий: государство, которое только пропускает чужие контейнеры, остается обслугой мировой торговли, как бы аккуратно оно это ни делало. Деньги и влияние сидят дальше по цепочке - в долях в зарубежных терминалах, в совместных логистических компаниях, в складах у моря и в страховании грузов, и если Азербайджан заходит в Дуррес, заходить надо акционером, а не гостем. Пример под рукой: Пирей пошел в рост после того, как COSCO в 2016 году купила контрольный пакет его управляющей компании, и с тех пор каждый контейнер в Пирее приносит доход китайскому акционеру.

Еще недавно Баку уговаривал европейцев поверить в Транскаспийский маршрут. Теперь член НАТО и кандидат в ЕС сам предлагает дотянуть этот маршрут до своего берега.

Азербайджан, отрезанный от Мирового океана, выходит к Адриатике по рельсам и трубам, без единого выстрела. Трубы туда уже дошли. С последнего дня 2020 года газ Шах-Дениза пересекает албанские холмы и уходит под воду к итальянскому берегу, и сегодня никто в Европе не называет этот маршрут авантюрой. Рельсам остается догнать газ.

В Баку на такие проекты смотрят без романтики. Ценность любой дороги здесь измеряют одним вопросом: можно ли ее перекрыть звонком из чужой столицы. По этому критерию строился Средний коридор, по нему же прокладывается Зангезурский маршрут, а балканская ветка просто тянет ту же линию дальше на запад, туда, где каспийская нефть и каспийский газ наконец встречают открытую воду.

Карабах нам пришлось возвращать силой.

Адриатику мы возьмем чертежами и терпением.

Самое узкое место будущего маршрута пока находится у Поградеца, на берегу Охридского озера. Албанская колея там упирается в границу, а на македонской стороне рельсов нет. Чертеж этого участка обещан к концу 2026 года. До конца года осталось пять недель. Его копия должна лечь на стол в Алятском порту в тот же день, когда высохнут подписи.