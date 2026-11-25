30 ноября в Британской библиотеке (Pigott Theatre) в Лондоне состоится Международный симпозиум "Тюркский мир в глобальной истории: идентичность и культурное наследие. К 100-летию Первого тюркологического конгресса: Баку 1926 - Лондон 2026".

Как передает Day.Az, мероприятие, организуемое Фондом тюркской культуры и наследия совместно с посольствами тюркских государств в Великобритании, объединит ведущих учёных, тюркологов из различных стран мира, представителей международных организаций, научных и культурных учреждений, а также дипломатического корпуса, говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Первый тюркологический конгресс, состоявшийся в Баку в 1926 году, стал историческим событием, заложившим важные основы научного изучения языков, истории и культурного наследия тюркских народов. Проведение мероприятий, посвящённых его

100-летию, получило единогласную поддержку глав тюркских государств на XII Саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 7 октября 2025 года в Габале (Азербайджан).

20-21 ноября 2026 года в г. Самарканд (Узбекистан) состоялся Второй тюркологический конгресс, продолживший научный диалог, начатый столетие назад в Баку. Лондонский симпозиум 30 ноября станет важным международным мероприятием юбилейной программы, направленным на осмысление научного наследия двух конгрессов и определение новых перспектив развития тюркологии.

Программа симпозиума включает церемонию открытия, пленарное заседание и две тематические научные сессии. На открытии запланированы выступления глав дипломатических представительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана в Великобритании, а также руководства Организации тюркских государств, Фонда тюркской культуры и наследия и Совета аксакалов ОТГ.

Научные дискуссии пройдут в рамках сессий "Тюркология сквозь века: история, источники и научные традиции" и "Культурная память тюркского мира: наследие, идентичность и современные перспективы". Участники обсудят историческую роль тюркских народов в изучении культурного наследия, вопросы идентичности, а также применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в современных исследованиях. В рамках симпозиума состоится презентация научно-издательских проектов Фонда тюркской культуры и наследия - многоязычного каталога "Культурный код тюркского мира" и антологии "Наследие тюркского фольклора", направленных на сохранение, изучение и международную популяризацию общего культурного наследия тюркских народов.

Одной из ключевых инициатив станет создание Всемирной сети молодых тюркологов (World Network of Young Turkologists) по инициативе Фонда тюркской культуры и наследия. Новая академическая платформа призвана объединить молодых исследователей из тюркских государств, Великобритании и других стран для развития международного научного сотрудничества, академической мобильности и реализации совместных проектов.

Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества между университетами, исследовательскими центрами, библиотеками и музеями, в том числе в области изучения, каталогизации и цифровизации тюркского историко-культурного наследия, хранящегося в британских и других международных собраниях.

В числе предполагаемых итоговых документов симпозиума рассматривается принятие Лондонской декларации, призванной закрепить международное признание выдающихся достижений тюркологической науки за прошедшее столетие, отметить вклад нескольких поколений учёных в изучение истории и культурного наследия тюркских народов, а также определить приоритетные направления дальнейшего международного научного сотрудничества.

Международный симпозиум "Баку 1926 - Лондон 2026" станет важным этапом в укреплении научных связей, сохранении общего культурного наследия и развитии тюркологии в XXI веке.