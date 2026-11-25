30 ноября во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится концертное шоу Rammstein Symphonic Experience, в рамках которого знаменитые композиции немецкой группы Rammstein прозвучат в симфонической интерпретации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении AZKONSERT.

Проект предлагает поклонникам группы по-новому услышать знакомые музыкальные произведения, раскрыв их эмоциональную глубину, драматизм и масштаб посредством звучания симфонического оркестра.

Музыка Rammstein, известная своей мощной энергетикой, экспрессией и особой атмосферой, получит новое художественное воплощение. Оркестровые аранжировки позволят по-новому раскрыть музыкальные темы, сохранив их характерную силу и эмоциональное напряжение.

Rammstein Symphonic Experience - это tribute-шоу, созданное в Объединённых Арабских Эмиратах и уже представленное публике в разных странах. В Баку проект будет представлен впервые.

В концертную программу войдут выступления симфонического оркестра, масштабное видеосопровождение кинематографического уровня, оригинальные световые решения и сценическая режиссура, объединённые в единое визуально-музыкальное представление.

Продолжительность шоу составит около 75 минут. Организаторы обещают зрителям атмосферное музыкальное путешествие, в котором известные композиции Rammstein предстанут в новом звучании.

Отметим, что Rammstein Symphonic Experience является симфоническим tribute-проектом и не предполагает участия музыкантов оригинальной группы Rammstein или её фронтмена Тилля Линдеманна.