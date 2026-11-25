Европейский парламент окончательно утвердил бюджет Евросоюза на 2027 год. Документ предусматривает дополнительные средства на научные исследования, инфраструктуру и поддержку Украины.

Как сообщает Day.Az, за принятие бюджета проголосовали 406 депутатов Европарламента, против выступили 184, еще 69 воздержались.

Общий объем бюджетных обязательств составит 0,99% валового национального дохода Евросоюза.

По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, депутаты добились увеличения финансирования приоритетных направлений на 300 млн евро. Дополнительные средства направят на научные исследования, транспортную и энергетическую инфраструктуру, программу Erasmus+, гражданскую защиту, управление границами и гуманитарную помощь.

Финансирование стран Южного и Восточного соседства ЕС также увеличено на 39 млн евро.

Отдельной строкой в бюджете предусмотрено 650 млн евро на обслуживание долга по ссуде, предоставленной для поддержки Украины.