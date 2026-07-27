В США раскрыли данные о потерях в конфликте с Ираном

Пентагон раскрыл данные о военных потерях США в ходе операции против Ирана.

Согласно новой информации, число раненых американских военнослужащих увеличилось еще на 140 человек и превысило 600 с начала конфликта, передает Day.Az.

В системе анализа потерь Министерства обороны США (DCAS) появилась новая категория - "Зарубежные операции", в которую включены погибшие и раненые военные, начиная с 7 июля. По данным этой категории, за указанный период погибли 14 военнослужащих, еще более 400 получили ранения.

Всего с момента начала военной операции США против Ирана 28 февраля погибли 18 американских военных, а число раненых достигло 624 человек, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа стремится разделить возобновившуюся с 6 июля военную кампанию и операцию "Эпическая ярость" как отдельные события. Это связано с законом о военных полномочиях, согласно которому президент должен прекратить военные действия в течение 60 дней без одобрения Конгресса.

В администрации Трампа считают, что апрельское прекращение огня с Ираном остановило отсчет срока с 1 мая. Новый подсчет потерь, начинающийся с 7 июля, соответствует данной позиции.