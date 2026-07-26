https://news.day.az/sport/1850347.html Бывший футболист "Зиря" дебютировал за французский клуб Полузащитник Айрон Гомис, перешедший из "Зиря" во французский "Труа", провел первый матч за новую команду. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист вышел в стартовом составе на товарищеский матч с "Греноблем". Встреча завершилась победой "Труа" со счетом 3:0.
Бывший футболист "Зиря" дебютировал за французский клуб
Полузащитник Айрон Гомис, перешедший из "Зиря" во французский "Труа", провел первый матч за новую команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист вышел в стартовом составе на товарищеский матч с "Греноблем".
Встреча завершилась победой "Труа" со счетом 3:0.
Напомним, что 16 июля "Труа" подписал с Айроном Гомисом контракт, рассчитанный до июня 2028 года.
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