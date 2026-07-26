https://news.day.az/world/1850280.html Трамп отложил расширение операции против Ирана Президент США Дональд Трамп принял решение временно отказаться от существенного расширения военной операции против Ирана, опасаясь дальнейшего сокращения запасов американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке.

Трамп отложил расширение операции против Ирана

В мире, 26 июля 2026 09:16 (UTC +04:00) 678
Трамп отложил расширение операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение временно отказаться от существенного расширения военной операции против Ирана, опасаясь дальнейшего сокращения запасов американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times.

По данным источников издания, 24 июля Трамп провел совещание с ключевыми советниками и представителями военного руководства, посвященное ситуации вокруг Ирана. Основной темой встречи стало стремительное уменьшение запасов ракет-перехватчиков. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование способно возобновить масштабную военную кампанию против Ирана, однако в этом случае арсеналы перехватчиков могут сократиться до критического уровня.

Собеседники The New York Times также отметили, что большинство представителей ближайшего окружения президента не поддерживают дальнейшую эскалацию конфликта. По словам одного из американских чиновников, новые массированные удары вряд ли заставят Тегеран вернуться к переговорам. Он подчеркнул, что военные действия США, напротив, усиливают консолидацию иранского общества.

Кроме того, администрация США выражает обеспокоенность возможным расширением конфликта, ухудшением отношений с союзниками в Персидском заливе, которые остаются уязвимыми для возможных атак Ирана, а также рисками усугубления энергетического и миграционного кризисов, пишет The New York Times.

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