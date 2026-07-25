Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ

Завтра на пляжах температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра будет дуть юго-восточный ветер.

Температура морской воды на пляжах составит:

на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 28-29 градусов;

на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 29-30 градусов.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, местами воздух прогреется почти до 40 градусов. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 40-50%.

Отметим, что на ближайшие дни в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено предупреждение в связи с сильной жарой. По информации Национальной службы гидрометеорологии, 25-26 июля максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-38 градусов, а в отдельных районах приблизится к 40 градусам тепла.