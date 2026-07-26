https://news.day.az/society/1850274.html В Нахчыване перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие В Нахчыване произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Азиза Алиева. Автомобиль скорой помощи Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Chery, после чего перевернулся.
В Нахчыване перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие
В Нахчыване произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали четыре человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Азиза Алиева.
Автомобиль скорой помощи Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Chery, после чего перевернулся.
В результате ДТП травмы получили три человека, находившиеся в машине скорой помощи, а также водитель автомобиля Chery.
Пострадавших доставили в больницу Нахчыванской Автономной Республики.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.
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