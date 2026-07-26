В Нахчыване перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие

В Нахчыване произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Азиза Алиева.

Автомобиль скорой помощи Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Chery, после чего перевернулся.

В результате ДТП травмы получили три человека, находившиеся в машине скорой помощи, а также водитель автомобиля Chery.

Пострадавших доставили в больницу Нахчыванской Автономной Республики.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.